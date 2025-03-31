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Италия
31 марта 2025, 20:02 | Обновлено 31 марта 2025, 20:03
2130
0

«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола

Джанлука Манчини мотивировал Артема

31 марта 2025, 20:02 | Обновлено 31 марта 2025, 20:03
2130
0
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии сообщили, что сказал защитник «Ромы» Джанлука Манчини своему украинскому одноклубнику Артему Довбику после его победного гола в ворота «Лечче» в матче 30-го тура Серии А.

Так, по информации Giallorossi, 28-летний игрок, который надел капитанскую повязку после замены Лоренцо Пеллегрини, во время празднования единственного во встрече результативного удара подошел к герою эпизода и обратился к нему со словами: «Ты должен сломать их всех, ты – сильный!»

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А.

Ранее стала известна реакция болельщиков на гол Довбика в матче с «Лечче».

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Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Лечче Джанлука Манчини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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