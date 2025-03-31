«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого

В воскресенье, 30 марта, состоялся матч 22-го тура УПЛ «Карпаты» - «Черноморец». Хозяева одержали уверенную победу 4:0.

В составе «Черноморца» свой первый матч провел Ярослав Ракицкий. Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины вышел на замену на 76-й минуте матч. На тот момент «Черноморец» уже проигрывал 0:4.

Трибуны освистали Ракицкого после появления на поле.

slava08995: Вышел дядька с пацанами футбол сыграть)

re.nat6337: Зато Ракитцкий есть.

SHN: При 4-0 выходит защитник... Может Кучер это дно в первую очередь?!

Falko: Шутки шутками, но звезда зацементировала защиту - Одесса больше не пропускала)))

Борода Ролан: Без одесского Черноморца чемпионат осиротеет...

Serhii P.: Он сильно поправился – едва ходит. Зачем ему тот футбол, деньги уже заработал на безбедную жизнь.

sofiiaviktiuk23: Легенда.