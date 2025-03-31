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  4. «Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 17:52 |
993
7

«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого

Ярослав Ракицкий провел первый матч за одесский «Черноморец»

31 марта 2025, 17:52 |
993
7
«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В воскресенье, 30 марта, состоялся матч 22-го тура УПЛ «Карпаты» - «Черноморец». Хозяева одержали уверенную победу 4:0.

В составе «Черноморца» свой первый матч провел Ярослав Ракицкий. Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины вышел на замену на 76-й минуте матч. На тот момент «Черноморец» уже проигрывал 0:4.

Трибуны освистали Ракицкого после появления на поле.

slava08995: Вышел дядька с пацанами футбол сыграть)

re.nat6337: Зато Ракитцкий есть.

SHN: При 4-0 выходит защитник... Может Кучер это дно в первую очередь?!

Falko: Шутки шутками, но звезда зацементировала защиту - Одесса больше не пропускала)))

Борода Ролан: Без одесского Черноморца чемпионат осиротеет...

Serhii P.: Он сильно поправился – едва ходит. Зачем ему тот футбол, деньги уже заработал на безбедную жизнь.

sofiiaviktiuk23: Легенда.

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Карпаты - Черноморец Карпаты Львов Черноморец Одесса Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 7
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Remark
З Рахіцким однозначно надійніше стали грати в обороні)
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+1
Павло
Прикольно цей дядько буде в пердиві виглядати 
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+1
Pavel_i_C0
І отримав сєпар свою порцію свисту від львівських вболівальників 
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0
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MaximusOne
Рак це лєгенда українського футболу))) Він ше гол в УПЛ заб'є, скріньте) haters gonna hate.
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-2
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