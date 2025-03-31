Легендарного чемпиона мира выгоняют из Баварии. Он отдал клубу 25 лет

35-летний футболист «Баварии» Томас Мюллер летом покинет клуб.

У футболиста летом завершится с клубом контракт. «Бавария» решила указать игроку на дверь из-за его большого контракта – Томас получает по разным оценкам около 17 миллионов евро в год.

Мюллеру намекнули в «Баварии», что лучшим решением для него будет завершить карьеру. У игрока также есть предложения из MLS.

Чемпион мундиаля 2014 Мюллер находится в структуре «Баварии» с 2000 года, а за взрослую команду играет с 2009. За это время Томас выиграл две Лиги чемпионов и 12 раз побеждал в Бундеслиге.