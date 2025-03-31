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  4. Легендарного чемпиона мира выгоняют из Баварии. Он отдал клубу 25 лет
Германия
31 марта 2025, 20:19 | Обновлено 31 марта 2025, 20:23
2212
1

Легендарного чемпиона мира выгоняют из Баварии. Он отдал клубу 25 лет

Томас Мюллер доиграет последние матчи за «ротен»

31 марта 2025, 20:19 | Обновлено 31 марта 2025, 20:23
2212
1
Легендарного чемпиона мира выгоняют из Баварии. Он отдал клубу 25 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

35-летний футболист «Баварии» Томас Мюллер летом покинет клуб.

У футболиста летом завершится с клубом контракт. «Бавария» решила указать игроку на дверь из-за его большого контракта – Томас получает по разным оценкам около 17 миллионов евро в год.

Мюллеру намекнули в «Баварии», что лучшим решением для него будет завершить карьеру. У игрока также есть предложения из MLS.

Чемпион мундиаля 2014 Мюллер находится в структуре «Баварии» с 2000 года, а за взрослую команду играет с 2009. За это время Томас выиграл две Лиги чемпионов и 12 раз побеждал в Бундеслиге.

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Бундеслига Томас Мюллер Бавария завершение карьеры чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sky Germany
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vazazh
Але при цьому дають місце йому в керівництві.
Скількі можна піз..ти, ви срані журналісти, а скоріше - аноністи
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