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  4. Месяц назад забивал Шахтеру. Чемпион мира может завершить карьеру
Германия
18 января 2025, 12:48 |
280
1

Месяц назад забивал Шахтеру. Чемпион мира может завершить карьеру

Томас Мюллер рассматривает вариант с уходом на пенсию

18 января 2025, 12:48 |
280
1
Месяц назад забивал Шахтеру. Чемпион мира может завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может завершить карьеру по окончании сезона 2024/25. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «рекордмайстры» предлагают 35-летнему футболисту продлить нынешнее соглашение, но сам игрок на данный момент рассматривает вариант с выходом на пенсию.

В нынешней кампании Томас Мюллер провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами (1 - в ворота «Шахтера») и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2014 года в 6 миллионов евро.

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Томас Мюллер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига завершение карьеры
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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Умник
Эххх. Таких больше нет. И не будет, потому что это игрок без позиции, который умеет все, плюс еще и очень крутой по характеру и чувству юмора.
Я думаю он легко может сниматься в Кино, организовывать шоу.
Душа Баварии. 
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