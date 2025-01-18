Месяц назад забивал Шахтеру. Чемпион мира может завершить карьеру

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может завершить карьеру по окончании сезона 2024/25. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «рекордмайстры» предлагают 35-летнему футболисту продлить нынешнее соглашение, но сам игрок на данный момент рассматривает вариант с выходом на пенсию.

В нынешней кампании Томас Мюллер провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами (1 - в ворота «Шахтера») и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2014 года в 6 миллионов евро.