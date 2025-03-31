Тренер Жироны: «Две передачи сделать не можем. Не выигрываем 7 матчей»

Тренер Жироны Мичел разочарован поражением 1:4 в матче чемпионата Испании с Барселоной. Наставник отметил, что соперник находится на совсем другом уровне.

«Барселона сыграла великолепно. Особенно в первом тайме, когда мы не могли выйти из штрафной и связать даже две передачи. У нас в этом матче не было игроков, способных противостоять такой Барселоне, в том числе психологически. Мы страдали на поле, шансов на успех не было».

«У нас уже семь матчей без побед. Думаю, мы заслужили набрать больше очков за этот период, поэтому теперь нужно обязательно обыграть Алавес в новом туре. Это домашний матч перед нашими фанами», – сказал Мичел.

Жирона в таблице Ла Лиги идет на 13-й позиции, а последний раз команда побеждала 3 февраля.