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Азартные игры
31 марта 2025, 20:20 | Обновлено 31 марта 2025, 20:22
252
1

Обнародовано количество подозрительных футбольных матчей за 2024 год

Больше всего подозрительных игр зафиксировано в Южной Америке

31 марта 2025, 20:20 | Обновлено 31 марта 2025, 20:22
252
1
Обнародовано количество подозрительных футбольных матчей за 2024 год
iStock

Starlizard Integrity Services (SIS) проанализировала 74 386 матчей в 2024 году и выявила 159 с признаками манипуляций, что на 12 меньше, чем в 2023 году.

Большая часть (67 матчей) пришлась на Южную Америку, где уровень подозрительных игр оказался выше мирового (0,21%). Также отмечена активность на рынках ставок только на первый тайм и в товарищеских матчах.

Глава SIS Аффи Шейх отметил, что снижение количества подозрительных матчей – позитивный сигнал, но призвал к бдительности. SIS продолжает борьбу с договорными матчами через платформу Komodo, доступную спортивным и правоохранительным органам.

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азарт
Александр Гринник Источник
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Комментарии 1
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mini.f
А чому не згадують про український чемпіонат? Дивно... Майже третина матчів - явні договірняки, а останні тури - так 100 процентово.
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