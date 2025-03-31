Обнародовано количество подозрительных футбольных матчей за 2024 год

Starlizard Integrity Services (SIS) проанализировала 74 386 матчей в 2024 году и выявила 159 с признаками манипуляций, что на 12 меньше, чем в 2023 году.

Большая часть (67 матчей) пришлась на Южную Америку, где уровень подозрительных игр оказался выше мирового (0,21%). Также отмечена активность на рынках ставок только на первый тайм и в товарищеских матчах.

Глава SIS Аффи Шейх отметил, что снижение количества подозрительных матчей – позитивный сигнал, но призвал к бдительности. SIS продолжает борьбу с договорными матчами через платформу Komodo, доступную спортивным и правоохранительным органам.

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