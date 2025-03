Лукаку достиг отметки в 400 забитых мячей за клубы и сборную

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в последней игре против «Милана» отметился забитым мячом и достиг отметки в 400 голов на клубном и международном уровнях.

30 марта состоялся поединок 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голы Лукаку за клубы и сборную

В текущем сезоне Серии А Лукаку забил 11 голов в 28 матчах и сделал 8 результативных передач. «Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

