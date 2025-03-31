Лукаку достиг отметки в 400 забитых мячей за клубы и сборную
Гол Ромелу в ворота «Милана» стал победным для «Наполи»
Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в последней игре против «Милана» отметился забитым мячом и достиг отметки в 400 голов на клубном и международном уровнях.
30 марта состоялся поединок 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Голы Лукаку за клубы и сборную
- Сборная Бельгии – 122 матча, 88 голов
- Эвертон – 166 матчей, 87 голов
- Интер – 132 матча, 78 голов
- Манчестер Юнайтед – 96 матчей, 42 гола
- Андерлехт – 98 матчей, 41 гол
- Рома – 47 матчей, 21 гол
- Вест Бромвич – 38 матчей, 17 голов
- Челси – 59 матчей, 15 голов
- Наполи – 30 матчей, 11 голов
В текущем сезоне Серии А Лукаку забил 11 голов в 28 матчах и сделал 8 результативных передач. «Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 4 поражения).
400 - Tonight against Milan Romelu Lukaku scored his 400th goal between club and national team. Milestone.#NapoliMilan pic.twitter.com/7VIYvX86Au— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2025
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