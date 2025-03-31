Лукаку достиг отметки в 400 забитых мячей за клубы и сборную

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в последней игре против «Милана» отметился забитым мячом и достиг отметки в 400 голов на клубном и международном уровнях.

30 марта состоялся поединок 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голы Лукаку за клубы и сборную

Сборная Бельгии – 122 матча, 88 голов

Эвертон – 166 матчей, 87 голов

Интер – 132 матча, 78 голов

Манчестер Юнайтед – 96 матчей, 42 гола

Андерлехт – 98 матчей, 41 гол

Рома – 47 матчей, 21 гол

Вест Бромвич – 38 матчей, 17 голов

Челси – 59 матчей, 15 голов

Наполи – 30 матчей, 11 голов

В текущем сезоне Серии А Лукаку забил 11 голов в 28 матчах и сделал 8 результативных передач. «Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 4 поражения).