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Италия
31 марта 2025, 19:59 | Обновлено 31 марта 2025, 20:00
162
0

Лукаку достиг отметки в 400 забитых мячей за клубы и сборную

Гол Ромелу в ворота «Милана» стал победным для «Наполи»

31 марта 2025, 19:59 | Обновлено 31 марта 2025, 20:00
162
0
Лукаку достиг отметки в 400 забитых мячей за клубы и сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в последней игре против «Милана» отметился забитым мячом и достиг отметки в 400 голов на клубном и международном уровнях.

30 марта состоялся поединок 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голы Лукаку за клубы и сборную

  • Сборная Бельгии – 122 матча, 88 голов
  • Эвертон – 166 матчей, 87 голов
  • Интер – 132 матча, 78 голов
  • Манчестер Юнайтед – 96 матчей, 42 гола
  • Андерлехт – 98 матчей, 41 гол
  • Рома – 47 матчей, 21 гол
  • Вест Бромвич – 38 матчей, 17 голов
  • Челси – 59 матчей, 15 голов
  • Наполи – 30 матчей, 11 голов

В текущем сезоне Серии А Лукаку забил 11 голов в 28 матчах и сделал 8 результативных передач. «Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

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Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку Наполи - Милан статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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