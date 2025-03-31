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Англия
31 марта 2025, 20:01 | Обновлено 31 марта 2025, 20:09
1851
1

Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока

Пеп готовит большие изменения в английском клубе

31 марта 2025, 20:01 | Обновлено 31 марта 2025, 20:09
1851
1
Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока
Getty Images/Global Images Украина. Джек Грилиш и Кевин де Брюйне

«Манчестер Сити» готовит большие изменения в составе команды на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, английский клуб покинут как минимум три футболиста – это легенда команды Кевин Де Брюйне, самый дорогой игрок в истории «горожан» Джек Грилиш и немецкий хавбек Илкай Гюндоган.

Кроме этого, английский клуб готовит серьезные усиления. На карандаше трансферы Флориана Вирца из «Байера» и Хуго Ларссона из «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити».

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Флориан Плеттенберг Илкай Гюндоган Хуго Ларссон Айнтрахт Франкфурт Флориан Вирц Байер трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Джек Грилиш Кевин де Брюйне Манчестер Сити
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Artem_Ponomar
знову величезні гроші шейхи будуть вливати в клуб
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