Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока

«Манчестер Сити» готовит большие изменения в составе команды на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, английский клуб покинут как минимум три футболиста – это легенда команды Кевин Де Брюйне, самый дорогой игрок в истории «горожан» Джек Грилиш и немецкий хавбек Илкай Гюндоган.

Кроме этого, английский клуб готовит серьезные усиления. На карандаше трансферы Флориана Вирца из «Байера» и Хуго Ларссона из «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити».

🚨🔵 Ilkay #Gündogan (contract until 2025), Jack #Grealish (2027), and Kevin De Bruyne (2025) are all potential departures from Manchester City in the summer.



Gündogan’s decision regarding his future could be made late in the process.#MCFC are planning a squad overhaul.… pic.twitter.com/kvOEkRsRUx