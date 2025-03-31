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Англия
31 марта 2025, 10:24 | Обновлено 31 марта 2025, 10:26
381
0

Финансовое преимущество. Ман Сити намерен украсть защитника у Барселоны

Андрей Рациу привлекает внимание английского и испанского клубов

31 марта 2025, 10:24 | Обновлено 31 марта 2025, 10:26
381
0
Финансовое преимущество. Ман Сити намерен украсть защитника у Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рациу

Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается как перспективное усиление правого фланга обороны и «сине-гранатовыми», и «горожанами», но у английского клуба есть преимущество в финансах. Испанский клуб давно ведет Рациу, но вступивший в игру «Ман Сити» попытается украсть трансфер футболиста у «Барселоны».

В тоже время, ключевым фактором является решение игрока, который хочет получать игровое время и прогрессировать.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты.

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Андрей Рациу Барселона Манчестер Сити Райо Вальекано трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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