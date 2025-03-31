Финансовое преимущество. Ман Сити намерен украсть защитника у Барселоны

Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается как перспективное усиление правого фланга обороны и «сине-гранатовыми», и «горожанами», но у английского клуба есть преимущество в финансах. Испанский клуб давно ведет Рациу, но вступивший в игру «Ман Сити» попытается украсть трансфер футболиста у «Барселоны».

В тоже время, ключевым фактором является решение игрока, который хочет получать игровое время и прогрессировать.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» рассматривает подписание одного из лучших игроков планеты.