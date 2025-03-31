ВИДЕО. В Перу судья отправил в нокдаун тренера ударом ногой в челюсть

Скандальный эпизод произошел во время матча Кубка Перу между «Спорт Уакила» и «Магдаленой».

На 82-й минуте встречи главный судья Луис Алегре показал красную карточку одному из игроков второй команды. Это решение и привело к скандалу.

Один из тренеров «Магдалены» выбежал на поле и хотел бросить в рефери пластиковую бутылку, которую держал в руке. Однако судья помешал его планам, нанеся удар ногой в челюсть, после которого тот упал на газон.

Остановить конфликт, который начался после этих событий на поле, удалось лишь после вмешательства правоохранительных органов.

Сообщалось, что Боуэн и Лемина устроили драку после матча «Вест Хэма» с «Вулвз».