ВИДЕО. В Перу судья отправил в нокдаун тренера ударом ногой в челюсть
Страсти из Южной Америки
Скандальный эпизод произошел во время матча Кубка Перу между «Спорт Уакила» и «Магдаленой».
На 82-й минуте встречи главный судья Луис Алегре показал красную карточку одному из игроков второй команды. Это решение и привело к скандалу.
Один из тренеров «Магдалены» выбежал на поле и хотел бросить в рефери пластиковую бутылку, которую держал в руке. Однако судья помешал его планам, нанеся удар ногой в челюсть, после которого тот упал на газон.
Остановить конфликт, который начался после этих событий на поле, удалось лишь после вмешательства правоохранительных органов.
Сообщалось, что Боуэн и Лемина устроили драку после матча «Вест Хэма» с «Вулвз».
🇵🇪 • Durante la Copa Perú, el árbitro Luis Alegre iba a expulsar a un jugador del club que iba perdiendo, cuando entró un miembro técnico con botella en mano y le propinó una patada además pic.twitter.com/DgCD1FcuOS— ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) March 31, 2025
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