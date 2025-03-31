Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В Перу судья отправил в нокдаун тренера ударом ногой в челюсть
Другие новости
31 марта 2025, 20:08 |
1826
4

ВИДЕО. В Перу судья отправил в нокдаун тренера ударом ногой в челюсть

Страсти из Южной Америки

31 марта 2025, 20:08 |
1826
4
ВИДЕО. В Перу судья отправил в нокдаун тренера ударом ногой в челюсть
Коллаж Willax

Скандальный эпизод произошел во время матча Кубка Перу между «Спорт Уакила» и «Магдаленой».

На 82-й минуте встречи главный судья Луис Алегре показал красную карточку одному из игроков второй команды. Это решение и привело к скандалу.

Один из тренеров «Магдалены» выбежал на поле и хотел бросить в рефери пластиковую бутылку, которую держал в руке. Однако судья помешал его планам, нанеся удар ногой в челюсть, после которого тот упал на газон.

Остановить конфликт, который начался после этих событий на поле, удалось лишь после вмешательства правоохранительных органов.

Сообщалось, что Боуэн и Лемина устроили драку после матча «Вест Хэма» с «Вулвз».

По теме:
Тренера молодежного состава Полесья дисквалифицировали на 5 матчей
ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы
ВИДЕО. Молния убила футболиста в Перу
чемпионат Перу по футболу видео драка с судьей
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31 марта 2025, 13:52 5
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры

Британский промоутер не понимает, зачем украинцу драться на ринге

Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Футбол | 31 марта 2025, 20:37 1
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне

Наставнику «Реала» нравится игра каталонского клуба

Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Футбол | 31.03.2025, 10:20
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
Футбол | 31.03.2025, 13:37
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Футбол | 30.03.2025, 22:20
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Український Крим
Такий футбол нам потрібен
Ответить
+1
Sociopath
Ну прям красень
Ответить
+1
Bahus
Реброва хто б до тями трохи привів. По харі його самодовольній
Ответить
0
vazazh
Цілком за суддю, цих підарів тренерв за подібні вчинки - тільки так можна навчити. Якщо б хтось лучеку раз ебнув по котлу - може краще було б.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем