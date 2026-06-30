ВИДЕО. Президент украинского клуба накинулся на арбитра. Тот не молчал

Матч высшего чемпионата Черкасской области между командами ФК Златокрай-2017 и ФК Росава завершился скандалом – арбитр объявил о завершении встречи на 74 минуте игры.

Команды играли достаточно результативно. Хозяева и гости попеременно обменивались голами, но ключевой момент произошел в середине второго тайма. Гости забили мяч, который уверенно засчитали арбитры встречи, но это не понравилось президенту ФК Златокрай-2017:

Футбольный функционер Сергей Макаренко выбежал на футбольное поле и начал агрессивно выдвигать претензии арбитру встречи. В ходе словесного спора арбитр показал президенту хозяев красную карточку, но это никак не успокоило функционера. Макаренко бросил пляжку с водой прямо в лицо главному арбитру встречи, а тот не колеблясь сразу завершил поединок.

«В настоящее время мое самочувствие хорошо, но есть небольшая гематома в области щеки. Я считаю, что подобное поведение недопустимо и должно жестко караться», – написал арбитр после игры.

Официальных комментариев от представителей Черкасской областной ассоциации футбола пока не было. Держится молчание и президент ФК Златокрай-2017 Сергей Макаренко.