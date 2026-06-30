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30 июня 2026, 19:44 | Обновлено 30 июня 2026, 20:15
861
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ВИДЕО. Президент украинского клуба накинулся на арбитра. Тот не молчал

Матч чемпионата Черкасской области завершился скандалом

30 июня 2026, 19:44 | Обновлено 30 июня 2026, 20:15
861
2 Comments
ВИДЕО. Президент украинского клуба накинулся на арбитра. Тот не молчал
ЧОАФ
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Матч высшего чемпионата Черкасской области между командами ФК Златокрай-2017 и ФК Росава завершился скандалом – арбитр объявил о завершении встречи на 74 минуте игры.

Команды играли достаточно результативно. Хозяева и гости попеременно обменивались голами, но ключевой момент произошел в середине второго тайма. Гости забили мяч, который уверенно засчитали арбитры встречи, но это не понравилось президенту ФК Златокрай-2017:

Футбольный функционер Сергей Макаренко выбежал на футбольное поле и начал агрессивно выдвигать претензии арбитру встречи. В ходе словесного спора арбитр показал президенту хозяев красную карточку, но это никак не успокоило функционера. Макаренко бросил пляжку с водой прямо в лицо главному арбитру встречи, а тот не колеблясь сразу завершил поединок.

«В настоящее время мое самочувствие хорошо, но есть небольшая гематома в области щеки. Я считаю, что подобное поведение недопустимо и должно жестко караться», – написал арбитр после игры.

Официальных комментариев от представителей Черкасской областной ассоциации футбола пока не было. Держится молчание и президент ФК Златокрай-2017 Сергей Макаренко.

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Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Мало,потрібно було ще з ліктя прописати
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Судячи по лінії там був явний офсайд,гравець був на корпус попереду ,боковий мав це чітко бачити.Питання поведінки звісно це не красить футбол.Але  наші судді так вже всіх дістали що нерви не витримують.
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