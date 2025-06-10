ВИДЕО. В Бразилии лайнсмен подрался с командой 17-летних футболистов

На днях в матче любительского чемпионата в Бразилии вспыхнула массовая потасовка между футбольной командой и лайнсменом.

Игроки молодежной команды Сан-Паулу набросились на бокового арбитра из-за того, что он зафиксировал офсайд во время забитого мяча в добавленное время.

Почти весь состав 17-летних футболистов устремился на бокового, но в итоге сами же получили «на орехи».

Лайнсмен не растерялся и отбивался от игроков друг за другом.

Теперь участников драки ждут дисциплинарные санкции.