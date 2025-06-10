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  4. ВИДЕО. В Бразилии лайнсмен подрался с командой 17-летних футболистов
Бразилия
10 июня 2025, 14:55 | Обновлено 10 июня 2025, 15:17
398
4

ВИДЕО. В Бразилии лайнсмен подрался с командой 17-летних футболистов

Таким образом представитель арбитража дал сдачу разъяренным игрокам

10 июня 2025, 14:55 | Обновлено 10 июня 2025, 15:17
398
4
ВИДЕО. В Бразилии лайнсмен подрался с командой 17-летних футболистов
Google Photos

На днях в матче любительского чемпионата в Бразилии вспыхнула массовая потасовка между футбольной командой и лайнсменом.

Игроки молодежной команды Сан-Паулу набросились на бокового арбитра из-за того, что он зафиксировал офсайд во время забитого мяча в добавленное время.

Почти весь состав 17-летних футболистов устремился на бокового, но в итоге сами же получили «на орехи».

Лайнсмен не растерялся и отбивался от игроков друг за другом.

Теперь участников драки ждут дисциплинарные санкции.

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чемпионат Бразилии по футболу Сан-Паулу драка с судьей драка судьи (арбитры)
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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roman75zpr
Название заголовка несколько преувеличено))
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+1
AndiM
Ось що треба робити зі всякими неадекватами  бєліками і його малолєтньою пдрасньою.
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0
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introvert
Одразу ж пригадалася класика: "Я из Бразилии, где много диких обе..." )))
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0
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