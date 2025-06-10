ВИДЕО. В Бразилии лайнсмен подрался с командой 17-летних футболистов
Таким образом представитель арбитража дал сдачу разъяренным игрокам
На днях в матче любительского чемпионата в Бразилии вспыхнула массовая потасовка между футбольной командой и лайнсменом.
Игроки молодежной команды Сан-Паулу набросились на бокового арбитра из-за того, что он зафиксировал офсайд во время забитого мяча в добавленное время.
Почти весь состав 17-летних футболистов устремился на бокового, но в итоге сами же получили «на орехи».
Лайнсмен не растерялся и отбивался от игроков друг за другом.
Теперь участников драки ждут дисциплинарные санкции.
O "exemplo" começa desde cedo. pic.twitter.com/mwvvtKxjfS— Daniel Lian (@daniel_lian) June 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Паляница считает, главное не подстраиваться под новозеландцев
Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»