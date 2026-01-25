Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Провал Месси и Ко. Интер Майами разгромно проиграл клубу из Перу
Major League Soccer
25 января 2026, 12:42
Провал Месси и Ко. Интер Майами разгромно проиграл клубу из Перу

Интер Майами уступил ФК Альянса Лима

Провал Месси и Ко. Интер Майами разгромно проиграл клубу из Перу
Getty Images/Global Images Ukraine.

Интер Майами неудачно приступил к подготовке к новому сезону. В первом предсезонном матче команда потерпела неожиданное поражение со счетом 0:3 от Альянса Лима (Перу).

Хозяева сделали результат еще до перерыва благодаря Паоло Герреро. 42-летний экс-форвард Баварии оформил дубль в первом тайме, установив окончательный счет первого тайма.

После перерыва преимущество Альянса стало разгромным – после передачи Федерико Джиротти мяч в сетку отправил Луис Рамос. Неожиданное поражение Интер Майами на старте подготовки к сезону.

Лионель Месси провел незаметный матч. Аргентинец был заменен на 63-й минуте вместе с Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем при счете 0:2 в пользу команды из Перу.

Контрольные матчи, 24 января.

Альянса Лима – Интер Майами – 3:0

Голы: Герреро, 29, 35, Рамос, 73

Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Альянса Лима чемпионат Перу по футболу товарищеские матчи
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
