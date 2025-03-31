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  4. «Выздоравливай скорее, ты нам нужен». Реакция фанов на гол и травму Холанда
Англия
31 марта 2025, 15:21 |
112
0

«Выздоравливай скорее, ты нам нужен». Реакция фанов на гол и травму Холанда

Форвард «Манчестер Сити» покинул стадион на костылях

31 марта 2025, 15:21 |
112
0
«Выздоравливай скорее, ты нам нужен». Реакция фанов на гол и травму Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». На 14-й минуте форвард команды гостей Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон. Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте. Но вскоре норвежец получил травму и на 61-й минуте покинул поле. Вышедший на замену Омар Мармуш на 63-й минуте забил победный для «Манчестер Сити» мяч.

После матча Холанд покидал стадион на костылях. Его травмированная нога была зафиксирована специальной шиной.

Сперва болельщики радовались голу Холанда. Но травма форварда изменила их настроение.

Reda: Какая красота! Холанд всегда в нужном месте, чтобы завершить.

Affiliates.gg: Все снова на уровне.

Jake George: Конечно, это он. Что бы было с Манчестер Сити без этого парня в этом сезоне?

KING_KDB_17: У нас на поле 11 игроков, но он единственный, на кого мы можем рассчитывать, когда нужно забивать.

Carl Sproston: Выздоравливай скорее, Холанд. Ты нам нужен.

Osvaldo Lin: Настрой Холанда может сыграть решающую роль в этом сезоне.

Raja Mishra: Без Холанда «Сити» придется нелегко, так как он в хорошей форме как бомбардир: 21 гол и 3 результативные передачи, включая 2 хет-трика.

Lucas Son: Определенно! У Холанда есть инстинкт убийцы. Его голы могут иметь огромное значение в трудные моменты. Им понадобится, чтобы он работал на полную мощность!

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Борнмут - Манчестер Сити Борнмут Манчестер Сити Эрлинг Холанд травма голеностопа Кубок Англии по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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