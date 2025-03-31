МЕНШИК: «Во время финала у меня в голове всплывал матч с Новаком в Шанхае»

19-летний Якуб Меншик стал первым представителем Чехии, выигравшим ATP 1000, со времен Томаша Бердых (2005 год) и самым низкорейтинговым победителем на турнире в Майами в мужском одиночном разряде (ATP 54). Также чех стал лишь вторым в истории тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кому удалось выиграть Мастерс, после американца Майкла Чанга (АТР 24), который стал чемпионом на турнире в Торонто в 1990 году.

«Я просто почувствовал облегчение. После полуфинального матча против Фритца я не мог спать два дня. Я чувствовал эти нервы. Я старался держать себя в руках, конечно, но это первый такой финал для меня и все такое. Так что, это было очень, очень сложно, конечно. Поэтому после матчбола все эти переживания просто оставили меня. Было только чистое счастье, чистые эмоции.



Конечно, во время финала у меня в голове всплывал наш матч с Новаком в Шанхае. Тогда я также выиграл первый сет 7:6, но в начале второй партии я не очень хорошо подавал. В этот раз я старался оставаться сосредоточенным, старался все время быть собранным на своей подаче, что я и сделал. Я очень рад этому, потому что в противном случае играть третий сет против Джоковича было бы тяжело.

Поэтому я просто использовал этот опыт и старался сделать все возможное, чтобы уже в этом матче я смог справиться как можно лучше. Да, это много значит для меня. Все эти ощущения придут чуть позже, но уже сейчас я начинаю понимать, что вся эта неделя, на самом деле, все две недели, это было невероятно», – поделился эмоциями Якуб.