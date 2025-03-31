Олег ФЕДОРЧУК: «В УПЛ почти не осталось проходных матчей»
Пауза в чемпионате не выбила лидеров из колеи
Известный футболист, тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, сказалась ли мартовская пауза в УПЛ на игре команд из лидирующей группы:
– На этом временном отрезке командировки в сборные уже не так уязвимы. Команды уже набрали ход, футболисты находятся в должном игровом тонусе и после международных матчей, вернувшись домой, легко находят общий язык с теми, кто остался в расположении команд. Конечно, здесь важно, чтобы клубные тренеры были внимательными и принимали правильные решения.
– В 22-м туре все команды из лидирующей группы, в составах которых было больше всего сборников, словно сговорились и записали в свой актив очередные победы. Все они заслуженные?
– Думаю, что да, хотя оппоненты старались быть неуступчивыми. Кстати, не может не радовать, что в УПЛ почти не осталось проходных поединков.
– А как же тогда объяснить разгромные победы в 22-м туре «Колоса» и «Карпат» соответственно над «Зарей» и «Черноморцем»?
– Я же не случайно уточнил, что почти не осталось. Что касается упомянутых матчей, то ковалевцам помогло удаление игрока соперника, а «Карпаты» воспользовались тем, что одесситы практически сами привезли себе два гола перед перерывом. Но это не умаляет заслуг победителей.
– Кстати, в середине этой недели лидерам предстоят четвертьфинальные матчи Кубка Украины, а затем – важные экзамены в чемпионате. Будет ли ротация в составах?
– Да, но незначительная, потому что все заточены на еврокубки и хотят пройти этот отрезок без потерь. Более того, в нынешних реалиях завоевание Кубка Украины приносит больше бонусов, чем даже второе место в чемпионате. Поэтому все будут стараться действовать через «не могу» как на кубковой дистанции, так и в 23-м туре чемпионата.
– Не опоздали ли с отставками главных тренеров в «Колосе» и «Черноморце»?
– Сложно дать исчерпывающий ответ, для этого надо находиться внутри команд. Впрочем, в более выигрышном положении «Колос», ведь Руслан Костышин, который вернулся к рулю, был в курсе клубных дел, часто посещал матчи с участием ковалевцев.
Хотя, если откровенно, я не ожидал такого провала от «Черноморца». Ведь по подбору исполнителей одесситы должны бороться не за выживание, а претендовать на 7-8 места. Здесь уже не обошлось без коллективных просчетов.
– Избегут ли «Колос» и «Черноморец» прямого вылета?
– Склоняюсь к этому.
– Кто же тогда окажется среди неудачников?
– Ситуация настолько запутанная, что я бы не спешил «хоронить» даже «Оболонь» и «Ингулец». Все будут биться до конца и будут пытаться прыгнуть выше головы. Тот же «Ингулец» вообще переписывает все стереотипы. Судите сами: петровчане вынуждены постоянно играть в гостях, все подготовительные этапы провели дома, тренируясь на искусственном покрытии, их ряды покинула целая группа ведущих футболистов, но это не препятствует им быть нарушителями спокойствия.
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