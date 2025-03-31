Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «В УПЛ почти не осталось проходных матчей»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 20:05 | Обновлено 31 марта 2025, 20:07
469
2

Олег ФЕДОРЧУК: «В УПЛ почти не осталось проходных матчей»

Пауза в чемпионате не выбила лидеров из колеи

31 марта 2025, 20:05 | Обновлено 31 марта 2025, 20:07
469
2
Олег ФЕДОРЧУК: «В УПЛ почти не осталось проходных матчей»
ФК Динамо Киев. Олег Федорчук

Известный футболист, тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, сказалась ли мартовская пауза в УПЛ на игре команд из лидирующей группы:

– На этом временном отрезке командировки в сборные уже не так уязвимы. Команды уже набрали ход, футболисты находятся в должном игровом тонусе и после международных матчей, вернувшись домой, легко находят общий язык с теми, кто остался в расположении команд. Конечно, здесь важно, чтобы клубные тренеры были внимательными и принимали правильные решения.

– В 22-м туре все команды из лидирующей группы, в составах которых было больше всего сборников, словно сговорились и записали в свой актив очередные победы. Все они заслуженные?

– Думаю, что да, хотя оппоненты старались быть неуступчивыми. Кстати, не может не радовать, что в УПЛ почти не осталось проходных поединков.

– А как же тогда объяснить разгромные победы в 22-м туре «Колоса» и «Карпат» соответственно над «Зарей» и «Черноморцем»?

– Я же не случайно уточнил, что почти не осталось. Что касается упомянутых матчей, то ковалевцам помогло удаление игрока соперника, а «Карпаты» воспользовались тем, что одесситы практически сами привезли себе два гола перед перерывом. Но это не умаляет заслуг победителей.

– Кстати, в середине этой недели лидерам предстоят четвертьфинальные матчи Кубка Украины, а затем – важные экзамены в чемпионате. Будет ли ротация в составах?

– Да, но незначительная, потому что все заточены на еврокубки и хотят пройти этот отрезок без потерь. Более того, в нынешних реалиях завоевание Кубка Украины приносит больше бонусов, чем даже второе место в чемпионате. Поэтому все будут стараться действовать через «не могу» как на кубковой дистанции, так и в 23-м туре чемпионата.

– Не опоздали ли с отставками главных тренеров в «Колосе» и «Черноморце»?

– Сложно дать исчерпывающий ответ, для этого надо находиться внутри команд. Впрочем, в более выигрышном положении «Колос», ведь Руслан Костышин, который вернулся к рулю, был в курсе клубных дел, часто посещал матчи с участием ковалевцев.
Хотя, если откровенно, я не ожидал такого провала от «Черноморца». Ведь по подбору исполнителей одесситы должны бороться не за выживание, а претендовать на 7-8 места. Здесь уже не обошлось без коллективных просчетов.

– Избегут ли «Колос» и «Черноморец» прямого вылета?

– Склоняюсь к этому.

– Кто же тогда окажется среди неудачников?

– Ситуация настолько запутанная, что я бы не спешил «хоронить» даже «Оболонь» и «Ингулец». Все будут биться до конца и будут пытаться прыгнуть выше головы. Тот же «Ингулец» вообще переписывает все стереотипы. Судите сами: петровчане вынуждены постоянно играть в гостях, все подготовительные этапы провели дома, тренируясь на искусственном покрытии, их ряды покинула целая группа ведущих футболистов, но это не препятствует им быть нарушителями спокойствия.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Польский чемпион более конкурентный, чем УПЛ»
Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо хоронить Оболонь и Ингулец»
Защитник Александрии вернулся в общую группу
инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук Черноморец Одесса Ингулец Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Футбол | 31 марта 2025, 20:37 1
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне

Наставнику «Реала» нравится игра каталонского клуба

«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
Футбол | 31 марта 2025, 17:52 15
«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого

Ярослав Ракицкий провел первый матч за одесский «Черноморец»

Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Футбол | 31.03.2025, 10:20
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Футбол | 31.03.2025, 07:50
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31.03.2025, 13:52
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
В УПЛ взагалі майже не лишилося матчів, які можна дивитися
Ответить
+1
Andromed
погоджуюсь з Федорчуком, зараз доволі незрозуміла ситуація в чемпіонаті, напевно це обумовлено нестабільністю більшості команд
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 3
Футбол
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем