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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 16:32 | Обновлено 31 марта 2025, 16:39
225
0

Стало известно, где состоится матч 23-го тура УПЛ Ингулец – Оболонь

Игра пройдет 4 апреля в 15:30

31 марта 2025, 16:32 | Обновлено 31 марта 2025, 16:39
225
0
Стало известно, где состоится матч 23-го тура УПЛ Ингулец – Оболонь
ФК Оболонь

«Ингулец» определился со стадионом, на котором будет принимать столичную команду «Оболонь» в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

В своем Telegram-канале «пивовары» написали, что матч состоится на «Оболонь-Арене».

Стартовый свисток раздастся 4 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Перед началом матча оба коллектива находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. «Ингулец» занимает 15-ю позицию (16 очков), тогда как «Оболонь» находится на 14-й строчке (18 пунктов).

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Оболонь Киев Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь-Арена
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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