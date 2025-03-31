Стало известно, где состоится матч 23-го тура УПЛ Ингулец – Оболонь

«Ингулец» определился со стадионом, на котором будет принимать столичную команду «Оболонь» в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

В своем Telegram-канале «пивовары» написали, что матч состоится на «Оболонь-Арене».

Стартовый свисток раздастся 4 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Перед началом матча оба коллектива находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. «Ингулец» занимает 15-ю позицию (16 очков), тогда как «Оболонь» находится на 14-й строчке (18 пунктов).