Украина. Премьер лига31 марта 2025, 16:32 | Обновлено 31 марта 2025, 16:39
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Стало известно, где состоится матч 23-го тура УПЛ Ингулец – Оболонь
Игра пройдет 4 апреля в 15:30
31 марта 2025, 16:32 | Обновлено 31 марта 2025, 16:39
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«Ингулец» определился со стадионом, на котором будет принимать столичную команду «Оболонь» в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
В своем Telegram-канале «пивовары» написали, что матч состоится на «Оболонь-Арене».
Стартовый свисток раздастся 4 апреля в 15:30 по киевскому времени.
Перед началом матча оба коллектива находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. «Ингулец» занимает 15-ю позицию (16 очков), тогда как «Оболонь» находится на 14-й строчке (18 пунктов).
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