Орлов не сумел преодолеть раунд квалификации на бразильском грунте
Украинский теннисист не смог пробиться в основную сетку турнира
Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) не сумел пробиться в основную сетку турнира на грунтовом челленджере в Кампинасе, Бразилия.
Владислав потерпел поражение в матче второго квалификационного раунда, уступив перуанцу Коннеру Уэртасу дель Пино (ATP 795) в трех сетах.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 43 минуты. Это было их второе противостояние за последние 7 дней. Как и неделю назад, второй раз к ряду победил перуанский спортсмен.
Челленджер, Кампинас (Бразилия). Грунт. Квалификация, финал
Владислав Орлов (Украина) – Коннер Уэртас дель Пино (Перу) – 6:3, 2:6, 5:7
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