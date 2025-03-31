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ATP
31 марта 2025, 20:20 | Обновлено 31 марта 2025, 20:40
6
0

Орлов не сумел преодолеть раунд квалификации на бразильском грунте

Украинский теннисист не смог пробиться в основную сетку турнира

31 марта 2025, 20:20 | Обновлено 31 марта 2025, 20:40
6
0
Орлов не сумел преодолеть раунд квалификации на бразильском грунте
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) не сумел пробиться в основную сетку турнира на грунтовом челленджере в Кампинасе, Бразилия.

Владислав потерпел поражение в матче второго квалификационного раунда, уступив перуанцу Коннеру Уэртасу дель Пино (ATP 795) в трех сетах.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 43 минуты. Это было их второе противостояние за последние 7 дней. Как и неделю назад, второй раз к ряду победил перуанский спортсмен.

Челленджер, Кампинас (Бразилия). Грунт. Квалификация, финал

Владислав Орлов (Украина) – Коннер Уэртас дель Пино (Перу) – 6:3, 2:6, 5:7

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Владислав Орлов
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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