Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»

Тренер и эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport.ua рассказал о тренерских отставках клубов УПЛ.

– Не опоздали ли с отставками главных тренеров в «Колосе» и «Черноморце»?

– Сложно дать исчерпывающий ответ, для этого надо находиться внутри команд. Впрочем, в более выигрышном положении «Колос», ведь Руслан Костышин, который вернулся к рулю, был в курсе клубных дел, часто посещал матчи с участием ковалевцев.

Хотя, если откровенно, я не ожидал такого провала от «Черноморца». Ведь по подбору исполнителей одесситы должны бороться не за выживание, а претендовать на 7-8 места. Здесь уже не обошлось без коллективных просчетов.

– Избегут ли «Колос» и «Черноморец» прямого вылета?

– Склоняюсь к этому.