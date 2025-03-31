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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 20:29 | Обновлено 31 марта 2025, 20:30
353
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»

Специалист проанализировал результаты команды

31 марта 2025, 20:29 | Обновлено 31 марта 2025, 20:30
353
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Тренер и эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport.ua рассказал о тренерских отставках клубов УПЛ.

– Не опоздали ли с отставками главных тренеров в «Колосе» и «Черноморце»?

– Сложно дать исчерпывающий ответ, для этого надо находиться внутри команд. Впрочем, в более выигрышном положении «Колос», ведь Руслан Костышин, который вернулся к рулю, был в курсе клубных дел, часто посещал матчи с участием ковалевцев.
Хотя, если откровенно, я не ожидал такого провала от «Черноморца». Ведь по подбору исполнителей одесситы должны бороться не за выживание, а претендовать на 7-8 места. Здесь уже не обошлось без коллективных просчетов.

– Избегут ли «Колос» и «Черноморец» прямого вылета?

– Склоняюсь к этому.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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mini.f
Когда игроки прекратят ставить в тотализаторе на свои матчи и начнут получать обещанное в клубе, тогда и не вылетят с ПЛ...
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