Вернидуб во главе Кривбасса провел 80 матчей во всех турнирах

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб в последней встрече против «Ворсклы» провел свою 80-ю игру во главе украинского клуба во всех соревнованиях.

30 марта состоялась игра 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Кривбасс». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Твердохлеб на 40-й минуте встречи.

Эта игра стала для Вернидуба 150-й выездной в Украинской Премьер-лиге во главе разных клубов.

Победа над «Ворсклой» стала для «Кривбасса» 240-й в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В текущей кампании УПЛ «Кривбасс» под руководством Вернидуба располагается на пятом месте в турнирной таблице (10 побед, 5 ничьи, 5 поражений).