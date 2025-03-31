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  4. Вернидуб во главе Кривбасса провел 80 матчей во всех турнирах
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 20:30 |
85
0

Вернидуб во главе Кривбасса провел 80 матчей во всех турнирах

Юрий достиг этой отметки в последней игре против «Ворсклы»

31 марта 2025, 20:30 |
85
0
Вернидуб во главе Кривбасса провел 80 матчей во всех турнирах
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб в последней встрече против «Ворсклы» провел свою 80-ю игру во главе украинского клуба во всех соревнованиях.

30 марта состоялась игра 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Кривбасс». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Твердохлеб на 40-й минуте встречи.

Эта игра стала для Вернидуба 150-й выездной в Украинской Премьер-лиге во главе разных клубов.

Победа над «Ворсклой» стала для «Кривбасса» 240-й в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В текущей кампании УПЛ «Кривбасс» под руководством Вернидуба располагается на пятом месте в турнирной таблице (10 побед, 5 ничьи, 5 поражений).

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Кривбасс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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