Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре каталонской «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселона» играет красиво в этом сезоне. Мы играем в другой, качественный футбол. Мне нравится «Реал» и стиль игры «Барселоны».

Трудно оценивать стили двух команд, все зависит от игроков. Мне нравится, как играет «Реал». Составы команд время от времени меняются, из-за этого невозможно сохранить одну и ту же идентичность», – сказал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени бразильского нападающего Эндрика.