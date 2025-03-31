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  4. Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Испания
31 марта 2025, 20:37 |
1066
1

Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне

Наставнику «Реала» нравится игра каталонского клуба

31 марта 2025, 20:37 |
1066
1
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре каталонской «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселона» играет красиво в этом сезоне. Мы играем в другой, качественный футбол. Мне нравится «Реал» и стиль игры «Барселоны».

Трудно оценивать стили двух команд, все зависит от игроков. Мне нравится, как играет «Реал». Составы команд время от времени меняются, из-за этого невозможно сохранить одну и ту же идентичность», – сказал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени бразильского нападающего Эндрика.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Football Espana
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vazazh
Коли бачу харю порворознюка - є одне бажання - розрядити в цю харю два стволи і то розривними.
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