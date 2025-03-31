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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»
Испания
31 марта 2025, 19:42 |
946
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»

Карло высказался об игровом времени бразильца Эндрика

31 марта 2025, 19:42 |
946
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени бразильского нападающего Эндрика.

«Эндрик не волнуется насчет игрового времени, он здесь счастлив. Дам ему играть, когда будет нужно. Этот футболист всегда пользуется своим шансом.

У нас есть конкуренция в команде, ведь в «Реале» есть игроки высочайшего класса. Многие игроки нынешнего стартового состава были запасными. Винисиус тоже был запасным, это касается Родриго и Вальверде», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Эндрик провел 28 матчей и забил шесть голов. Ранее Эндрик выразил опасения, что может не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эндрик
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Fuz1982z
в дупу дасть йому грати
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