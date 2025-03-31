Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени бразильского нападающего Эндрика.

«Эндрик не волнуется насчет игрового времени, он здесь счастлив. Дам ему играть, когда будет нужно. Этот футболист всегда пользуется своим шансом.

У нас есть конкуренция в команде, ведь в «Реале» есть игроки высочайшего класса. Многие игроки нынешнего стартового состава были запасными. Винисиус тоже был запасным, это касается Родриго и Вальверде», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Эндрик провел 28 матчей и забил шесть голов. Ранее Эндрик выразил опасения, что может не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.