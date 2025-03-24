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Чемпионат мира
24 марта 2025, 20:59 | Обновлено 24 марта 2025, 21:02
139
0

Форвард Реала: «Я боюсь не попасть в состав сборной на ЧМ-2026»

Эндрик мечтает сыграть за Бразилию на чемпионате мира

24 марта 2025, 20:59 | Обновлено 24 марта 2025, 21:02
139
0
Форвард Реала: «Я боюсь не попасть в состав сборной на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

18-летний форвард Реала Эндрик рассчитывает, что окажется в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026, несмотря на большую конкуренцию в команде.

«Честно говоря, у меня есть мысли, что я могу не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Боюсь не сыграть на этом турнире. Я обеспокоен, потому что это моя мечта».

«Хочу помочь Бразилии выиграть чемпионат мира», – сказал Эндрик, который провел за национальную команду 13 матчей и забил 3 гола.

Бразилия в группе отбора в Латинской Америке идет на третьей позиции.

В клубном сезоне Эндрик забил 6 голов в 28 встречах за мадридскую команду.

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Эндрик Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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