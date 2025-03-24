Форвард Реала: «Я боюсь не попасть в состав сборной на ЧМ-2026»

18-летний форвард Реала Эндрик рассчитывает, что окажется в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026, несмотря на большую конкуренцию в команде.

«Честно говоря, у меня есть мысли, что я могу не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Боюсь не сыграть на этом турнире. Я обеспокоен, потому что это моя мечта».

«Хочу помочь Бразилии выиграть чемпионат мира», – сказал Эндрик, который провел за национальную команду 13 матчей и забил 3 гола.

Бразилия в группе отбора в Латинской Америке идет на третьей позиции.

В клубном сезоне Эндрик забил 6 голов в 28 встречах за мадридскую команду.