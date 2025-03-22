На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира

22-летний украинский центрбек английского клуба «Борнмут» Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери Забарный продолжает интересовать французский топ-клуб «ПСЖ»

«Теперь я еще лучше начинаю понимать, почему ПСЖ хочет подписать Илью Забарного этим летом. Он Монстр», – сказал Тавольери.