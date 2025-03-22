Англия22 марта 2025, 00:22 |
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На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Илья Забарный продолжает интересовать «ПСЖ»
22 марта 2025, 00:22 |
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22-летний украинский центрбек английского клуба «Борнмут» Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери Забарный продолжает интересовать французский топ-клуб «ПСЖ»
«Теперь я еще лучше начинаю понимать, почему ПСЖ хочет подписать Илью Забарного этим летом. Он Монстр», – сказал Тавольери.
В первом матч плей-офф Лиги Наций Илья Забарный отметился забитым голом. После поединка Забарный был назван лучшим игроком поединка, получив приз Лев матча.
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Там же вратарь кацапское отродье! Забарный туда ни на ногой!
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