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Англия
22 марта 2025, 00:22 |
222
1

На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира

Илья Забарный продолжает интересовать «ПСЖ»

22 марта 2025, 00:22 |
222
1
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек английского клуба «Борнмут» Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери Забарный продолжает интересовать французский топ-клуб «ПСЖ»

«Теперь я еще лучше начинаю понимать, почему ПСЖ хочет подписать Илью Забарного этим летом. Он Монстр», – сказал Тавольери.

В первом матч плей-офф Лиги Наций Илья Забарный отметился забитым голом. После поединка Забарный был назван лучшим игроком поединка, получив приз Лев матча.

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Илья Забарный ПСЖ Борнмут трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 Саша Тавольери
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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apepa
Там же вратарь кацапское отродье! Забарный туда ни на ногой!
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