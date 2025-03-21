Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

После матча болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока поединка. Признание получил Илья Забарный, который забил третий гол Украины в этом матче – за центрбека проголосовало 25% болельщиков.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.