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  4. Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Лига конференций
21 марта 2025, 00:01 |
1348
9

Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций

Признание от фанатов получил Илья Забарный

21 марта 2025, 00:01 |
1348
9
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

После матча болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока поединка. Признание получил Илья Забарный, который забил третий гол Украины в этом матче – за центрбека проголосовало 25% болельщиков.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Илья Забарный Украина - Бельгия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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Серж
Интересно где он окажется летом. Я за Ливер. 
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+3
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Pavel_i_CO
 Наш "Паоло Мальдіні" з київської  Троєщини)
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+3
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zzg77
Сьогодні і Матвієнко зіграв непогано!
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+1
Nick.Grabowski
А де був цей "лідер" на стандарті, коли забивав Лукаку?  
Чому з топовим Лукаку не грав наш топовий "лідер" з АПЛ?
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-8
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