Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Признание от фанатов получил Илья Забарный
20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.
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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.
После матча болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока поединка. Признание получил Илья Забарный, который забил третий гол Украины в этом матче – за центрбека проголосовало 25% болельщиков.
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
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