ВИДЕО. Самая сексуальная! Бывшая Кравца зажигает в Монако

Анна Кравец, бывшая жена Артема Кравца, продолжает впечатлять Instagram своей красотой.

Анна опубликовала ряд фото и видео из Монако – одной из мировых гламурных столиц.

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Хотя её личная жизнь давно на виду, Анна снова привлекает внимание своей уверенностью и способностью задавать тренды даже после разрыва с Кравцом.

«Самая сексуальная!», «Красота», «Что за кошечка», – подписчики в восторге от внешних данных Анны Кравец.