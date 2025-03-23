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23 марта 2025, 23:18 |
1097
1

ВИДЕО. Самая сексуальная! Бывшая Кравца зажигает в Монако

Анна Кравец снова напомнила о себе

23 марта 2025, 23:18 |
1097
1
ВИДЕО. Самая сексуальная! Бывшая Кравца зажигает в Монако
Instagram. Анна Кравец

Анна Кравец, бывшая жена Артема Кравца, продолжает впечатлять Instagram своей красотой.

Анна опубликовала ряд фото и видео из Монако – одной из мировых гламурных столиц.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Хотя её личная жизнь давно на виду, Анна снова привлекает внимание своей уверенностью и способностью задавать тренды даже после разрыва с Кравцом.

«Самая сексуальная!», «Красота», «Что за кошечка», – подписчики в восторге от внешних данных Анны Кравец.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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