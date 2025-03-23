ВИДЕО. Самая сексуальная! Бывшая Кравца зажигает в Монако
Анна Кравец снова напомнила о себе
Анна Кравец, бывшая жена Артема Кравца, продолжает впечатлять Instagram своей красотой.
Анна опубликовала ряд фото и видео из Монако – одной из мировых гламурных столиц.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Хотя её личная жизнь давно на виду, Анна снова привлекает внимание своей уверенностью и способностью задавать тренды даже после разрыва с Кравцом.
«Самая сексуальная!», «Красота», «Что за кошечка», – подписчики в восторге от внешних данных Анны Кравец.
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