Бельгийцы «провернули трюк» с травмой Куртуа перед матчем с Украиной

Тренерский штаб сборной Бельгии прибегнул к небольшой хитрости перед ответным матчем плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины, сообщает Sporza.

По регламенту турнира, изменения в заявку на встречу можно внести только тогда, когда один из футболистов получил травму.

Поэтому когда тренерский штаб бельгийцев принял решение поберечь своего вратаря Тибо Куртуа из-за небольших проблем с коленом, тот вышел на разминку, красноречиво показал, что имеет повреждение, и уже через минуту покинул поле.

Это позволило «красным дьяволам» заменить своего звездного голкипера в заявке на Сенне Ламменса. Сам Тибо после матча, отвечая на вопрос относительно своей «травмы», улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь».

Сообщалось, что Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций.