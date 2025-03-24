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  4. Бельгийцы «провернули трюк» с травмой Куртуа перед матчем с Украиной
Лига наций
24 марта 2025, 12:04 |
1198
1

Бельгийцы «провернули трюк» с травмой Куртуа перед матчем с Украиной

Хозяева просто решили поберечь своего вратаря

24 марта 2025, 12:04 |
1198
1
Бельгийцы «провернули трюк» с травмой Куртуа перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Тренерский штаб сборной Бельгии прибегнул к небольшой хитрости перед ответным матчем плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины, сообщает Sporza.

По регламенту турнира, изменения в заявку на встречу можно внести только тогда, когда один из футболистов получил травму.

Поэтому когда тренерский штаб бельгийцев принял решение поберечь своего вратаря Тибо Куртуа из-за небольших проблем с коленом, тот вышел на разминку, красноречиво показал, что имеет повреждение, и уже через минуту покинул поле.

Это позволило «красным дьяволам» заменить своего звездного голкипера в заявке на Сенне Ламменса. Сам Тибо после матча, отвечая на вопрос относительно своей «травмы», улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь».

Сообщалось, что Куртуа отпраздновал победу над сборной Украины в матче Лиги наций.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Перець
Наступний матч в Реалі я буду в воротах
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