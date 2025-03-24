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  4. Перишич повторил достижение Руни против сборной Франции за 2015 год
Лига наций
24 марта 2025, 12:46 |
141
0

Перишич повторил достижение Руни против сборной Франции за 2015 год

Французы вышли в полуфинал Лиги наций

24 марта 2025, 12:46 |
141
0
Перишич повторил достижение Руни против сборной Франции за 2015 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Хорватский нападающий Иван Перишич стал первым игроком с 2015 года, который в матче против сборной Франции отметился забитым мячом и результативной передачей.

23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время встречи завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).

Последний раз этим достижением отметился Уэйн Руни в ноябре 2015 года.

В этом сезоне Перишич сыграл 34 матча во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал такое же количество ассистов.

Французы в полуфинале встретятся с «Фурией Рохой».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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