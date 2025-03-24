Перишич повторил достижение Руни против сборной Франции за 2015 год
Французы вышли в полуфинал Лиги наций
Хорватский нападающий Иван Перишич стал первым игроком с 2015 года, который в матче против сборной Франции отметился забитым мячом и результативной передачей.
23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время встречи завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).
Последний раз этим достижением отметился Уэйн Руни в ноябре 2015 года.
В этом сезоне Перишич сыграл 34 матча во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал такое же количество ассистов.
Французы в полуфинале встретятся с «Фурией Рохой».
2015 - Ivan Perisic🇭🇷 est le 1er joueur auteur d’un but et d’une assist dans un même match contre la France depuis Wayne Rooney🏴 en novembre 2015. Briscard. #FRACRO pic.twitter.com/7SRFdI0p0R— OptaJean (@OptaJean) March 20, 2025
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