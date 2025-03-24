Перишич повторил достижение Руни против сборной Франции за 2015 год

Хорватский нападающий Иван Перишич стал первым игроком с 2015 года, который в матче против сборной Франции отметился забитым мячом и результативной передачей.

23 марта на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/4 финала Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Основное время встречи завершилось в пользу хозяев со счетом 2:0, а в серии пенальти французы получили путевку в полуфинал (общий счет 2:2, пенальти – 5:4).

Последний раз этим достижением отметился Уэйн Руни в ноябре 2015 года.

В этом сезоне Перишич сыграл 34 матча во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал такое же количество ассистов.

Французы в полуфинале встретятся с «Фурией Рохой».