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  4. ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами
ATP
22 марта 2025, 12:25 |
136
0

ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами

Испанский теннисист в трех сетах уступил Гоффену в 1/32 финала Мастерса в США

22 марта 2025, 12:25 |
136
0
ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Давид Гоффен

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас покинул хардовый турнир АТР 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала испанец в трех сетах уступил Давиду Гоффену (Бельгия, ATP 55) за 2 часа и 20 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Давид Гоффен (Бельгия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 5:7, 6:4, 6:3

Это была четвертая встреча соперников. Гоффен одержал вторую победу и сравнял счет, 2:2.

Для Давида эта победа стала восьмой над представителем топ-3 рейтинга. На старте соревнований он прошел Александера Вукича, а далее сыграет против Брендона Накашимы. Гоффен впервые с 2019 года выступит в третьем круге Мастерса в Майами.

Алькарас впервые с 2021 года не сумел выиграть хотя бы один матч в Майами. Также Карлос потерпел первое поражение с US Open 2024 от теннисиста, который не входит в топ-50 рейтинга ATP.

Карлос в 2025 году имеет один трофей на турнире АТР 500 в Роттердаме, но с Олимпиады-2024 не выходил ни в один из финалов на крупных турнирах (АТР 1000, Итоговый, Grand Slam). Испанский теннисист потерял шансы обойти Янника Синнера в период дисквалификации итальянца.

Ситуация Алькараса в рейтинге выглядит плачевно. На его счету 6720 очков, из которых 4000 ему предстоит защитить на Ролан Гаррос и Уимблдоне, где в 2024 он брал трофеи.

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Давид Гоффен Карлос Алькарас (теннисист) видео теннисные видеообзоры ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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