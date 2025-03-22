ВИДЕО. Макрона потролили за поражение сборной Франции. Как это было
Эммануэля Макрона немного «задели» после поражения сборной Франции от Хорватии
Сборная Хорватии одержала победу над Францией 2:0 в четвертьфинале Лиги наций, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не удержался от шуток в адрес Эммануэля Макрона, который был рядом.
Во время пресс-конференции он коснулся плеча французского президента, улыбаясь.
Макрон дипломатично ответил: «Спасибо, Андрей, молодец! Это единственная плохая новость дня».
Пленкович завершил свой уход словами: «Я ухожу счастливым», после чего попрощался с Макроном.
🇫🇷🇭🇷 Emmanuel Macron se fait chambrer par le Premier ministre croate à la sortie du Conseil européen pic.twitter.com/boYs5i86iP— RMC Sport (@RMCsport) March 20, 2025
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