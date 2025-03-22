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22 марта 2025, 02:25 |
230
0

ВИДЕО. Макрона потролили за поражение сборной Франции. Как это было

Эммануэля Макрона немного «задели» после поражения сборной Франции от Хорватии

22 марта 2025, 02:25 |
230
0
ВИДЕО. Макрона потролили за поражение сборной Франции. Как это было
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон

Сборная Хорватии одержала победу над Францией 2:0 в четвертьфинале Лиги наций, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не удержался от шуток в адрес Эммануэля Макрона, который был рядом.

Во время пресс-конференции он коснулся плеча французского президента, улыбаясь.

Макрон дипломатично ответил: «Спасибо, Андрей, молодец! Это единственная плохая новость дня».

Пленкович завершил свой уход словами: «Я ухожу счастливым», после чего попрощался с Макроном.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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