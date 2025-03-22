ВИДЕО. Макрона потролили за поражение сборной Франции. Как это было

Сборная Хорватии одержала победу над Францией 2:0 в четвертьфинале Лиги наций, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не удержался от шуток в адрес Эммануэля Макрона, который был рядом.

Во время пресс-конференции он коснулся плеча французского президента, улыбаясь.

Макрон дипломатично ответил: «Спасибо, Андрей, молодец! Это единственная плохая новость дня».

Пленкович завершил свой уход словами: «Я ухожу счастливым», после чего попрощался с Макроном.