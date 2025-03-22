Барселоне необходимо продать суперзвезду. Нашли топовую замену
Рафинья может покинуть испанский гранд, а Мохамед Салах может к нему присоединиться
Каталонская «Барселона» может быть вынуждена избавить от суперзвезды, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, для того, что бы решить финансовые проблемы, испанский клуб может быть вынужден продать бразильского вингера Рафинью. Его готовы отпустить за 80 миллионов евро, им интересуются клубы Саудовской Аравии, которые готовы предложить до 100 миллионов.
На его месо хотят подписать египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, контракт которого с английским клубом истекает уже этим летом.
Ранее сообщалось о том, что на лучшего игрока мира установили ценник.
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