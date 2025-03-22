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Лига наций
22 марта 2025, 11:50 |
110
0

Сборная Испании непобедима в последних 17 матчах во всех турнирах

Последнее поражение «Фурии Рохи» было ровно год назад

22 марта 2025, 11:50 |
110
0
Сборная Испании непобедима в последних 17 матчах во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании в последнем поединке сыграла вничью и увеличила свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 17 матчей (3 ничьи, 14 побед). Это их лучшая серия с сентября 2018 года, когда команда не проигрывала в 27 матчах (18 побед, 9 ничьих).

20 марта на «Де Кейп» состоялась встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Мерино сравнял счет в компенсированное время второго тайма (90+3).

Последнее поражение «Фурия Роха» потерпела ровно год назад – 22 марта 2024 года в матче против Колумбии (0:1).

23 марта в Испании состоится ответный поединок.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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