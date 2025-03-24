Легенда Динамо оценил игру Лунина в матче, где он пропустил трижды

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал игру вратаря «сине-желтых» Андрея Лунина, пропустившего три гола:

«Очень трудно комментировать саму игру, а результат – это вообще, блин… В общем, результат отражает ход всего поединка. Я понимаю, что футбол – это трудная работа, но украинской сборной было очень сложно. Без прессинга, без контрпрессинга, вообще без атаки.

У Андрея было несколько сэйвов, где-то в каких-то моментах ему повезло. Однако, если мы говорим, что один из лучших игроков команды – это вратарь, который пропустил трижды, то это о многом говорить», – считает Хацкевич.