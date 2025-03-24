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  4. Легенда Динамо оценил игру Лунина в матче, где он пропустил трижды
Лига наций
24 марта 2025, 09:53 |
1087
1

Легенда Динамо оценил игру Лунина в матче, где он пропустил трижды

Александр Хацкевич недоволен выступлением сборной в Лиге наций

24 марта 2025, 09:53 |
1087
1
Легенда Динамо оценил игру Лунина в матче, где он пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал игру вратаря «сине-желтых» Андрея Лунина, пропустившего три гола:

«Очень трудно комментировать саму игру, а результат – это вообще, блин… В общем, результат отражает ход всего поединка. Я понимаю, что футбол – это трудная работа, но украинской сборной было очень сложно. Без прессинга, без контрпрессинга, вообще без атаки.

У Андрея было несколько сэйвов, где-то в каких-то моментах ему повезло. Однако, если мы говорим, что один из лучших игроков команды – это вратарь, который пропустил трижды, то это о многом говорить», – считает Хацкевич.

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Бельгия - Украина Александр Хацкевич Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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osokor
Чомусь ситуація у нашому футболі чітко посторює ситуацію у нашій зеленій владі. Десь є якась АФУ під мудрим керівництвом пана Шевченка(наочний приклад того, що гарний колись футболіст не завжди стає толковим футбольним функціонером), вона нібито щось робить. А що робить, ніхто не знає, в тому числі і у фінансовому плані (гроші-то величенькі крутяться). А пан Ребров по-моєму взагалі" нічего нам не должен"...
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