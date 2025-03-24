Лукаку со смехом сознался, толкнул ли Матвиенко перед вторым голом Бельгии

Нападающий итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Я видел очень спокойную атмосферу в раздевалке, и это также отразилось на поле. Мы должны были верить. Я видел, как многие команды делали камбэк из сложных ситуаций. Вспомните только камбэк «Барселоны» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов несколько лет назад. Я также почувствовал это в матче за «Манчестер Юнайтед» против «ПСЖ» в 2019. В футболе все не закончено, пока игра не закончится.

Второй гол? Вы должны постоянно смотреть на мяч, не так ли? Совет от Жана Киндерманса. Толкал ли я защитника (Матвиенко - прим.)? Мне нужно было освободиться от него (смеется).

На самом деле эта победа должна быть основой для нас. Как коллектив, мы хорошо справились. Будущее выглядит светлым? Что ж, давайте сохранять спокойствие. Мы снова соберемся в июне, и тогда попробуем набрать 6 очков из 6. Надеюсь, тогда у нас будет больше времени для подготовки. Многие игроки все еще могут выиграть трофеи в этом сезоне. Так вы развиваетесь как личность».