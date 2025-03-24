ЛУНИН: «Очень досадно, учитывая результат первой игры. Довбик мог забивать»

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после матча против сборной Бельгии (0:3) в плей-офф Лиги наций.

– Какие у вас эмоции после этого досадного проигрыша?

- Очень досадно, потому что, учитывая результат первой игры, мы рассчитывали на проход дальше. Понимали, что это будет очень тяжело, совсем другая игра, но, наверное, подсели, не знаю.

Сразу после матча тяжело хорошо проанализировать игру. Наверное, физически подсели, на какую-то долю секунды не успевали. Они так, видимо, забили 2 мяча, на полметра опередили наших защитников. Необходимо смотреть глобально, вперед. Очень обидно. Хотели одержать победу, порадовать наших людей. Где-то немного не хватило.

- Когда случился этот переломный момент, что ребята немного расклеились? После первого пропущенного гола?

– Не сказал бы, что кто расклеился. Мне так показалось, что после пропущенных первых и вторых голов, не скажу, что мы начали контролировать игру, но стали более агрессивными. Пожалуй, это та же история, что и со сборной Бельгии – они проиграли первую игру, им нечего было терять. К счету 2:0 они были агрессивны, бежали, нагнетали. Им нечего было терять.

Когда мы проигрывали 0:2, можно сказать, что игра была ровной, нам уже нечего было терять. У нас начались какие-то моменты, мне кажется, что у Виктора Цыганкова был момент, Артем Довбик головой мог забивать. Нужно как-нибудь проанализировать, не нужно доводить до того, чтобы пропускать, а затем начинать создавать опасность. Оборонялись достаточно хорошо, организованно. Выдержали 70 минут. Чуть-чуть не дотерпели. Если использовали хотя бы один свой момент, игра тоже изменилась.

Ранее сообщалось, что именно Андрея Лунина фанаты признали «Левом матча» против Бельгии.