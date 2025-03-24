Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Иногда лучше играть с ножом у горла»
Лига наций
24 марта 2025, 08:46 |
139
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Иногда лучше играть с ножом у горла»

Полузащитник сборной Бельгии прокомментировал победу над Украиной

24 марта 2025, 08:46 |
139
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Иногда лучше играть с ножом у горла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Это нам было нужно. Вся наша игра была хорошей. Все или ничего, не так ли? Надо было просто идти вперед. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла.

Было необходимо достичь положительного результата. Это дает уверенность на следующий раз. Теперь мы знаем, что также можем создавать моменты и хорошо играть против такой крепкой команды, как Украина. Мы не должны быть слишком увлеченными, но мы можем развивать это.

Лукаку всегда будет забивать свои голы, пока вы создаете для него моменты. Он эффективен. Он никогда этого не забудет, даже если однажды завершит карьеру».

По теме:
«Я немного пошутил». Тренер Бельгии высказался о победе над Украиной
Лукаку со смехом сознался, толкнул ли Матвиенко перед вторым голом Бельгии
Капитан сборной Украины: «Лучше бы мы пропустили раньше»
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Кевин де Брюйне
Дмитрий Вус Источник: Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Другие виды | 23 марта 2025, 09:22 8
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае

Ярослава заявила, что ей помешала травма

Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24 марта 2025, 07:15 4
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией

У бывшего нападающего национальной команды нет слов

Роналду получил уникальную награду перед игрой с Данией
Футбол | 24.03.2025, 07:51
Роналду получил уникальную награду перед игрой с Данией
Роналду получил уникальную награду перед игрой с Данией
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Футбол | 23.03.2025, 10:34
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Футбол | 24.03.2025, 01:54
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 05:39
Бокс
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем