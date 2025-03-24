Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Иногда лучше играть с ножом у горла»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Это нам было нужно. Вся наша игра была хорошей. Все или ничего, не так ли? Надо было просто идти вперед. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла.

Было необходимо достичь положительного результата. Это дает уверенность на следующий раз. Теперь мы знаем, что также можем создавать моменты и хорошо играть против такой крепкой команды, как Украина. Мы не должны быть слишком увлеченными, но мы можем развивать это.

Лукаку всегда будет забивать свои голы, пока вы создаете для него моменты. Он эффективен. Он никогда этого не забудет, даже если однажды завершит карьеру».