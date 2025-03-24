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  4. Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Лига наций
24 марта 2025, 01:19 |
1898
2

Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией

У бывшего нападающего национальной команды нет слов

24 марта 2025, 01:19 |
1898
2
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Артем Милевский

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поражение «сине-желтых» отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Я не знаю, что сказать».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 2
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apepa
А я думал пару слов найдешь для Ваната...
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Istm
Тьома, відкрий Леся, там з десяток доречних цитат знайдеш.
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