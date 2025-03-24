Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
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На поражение «сине-желтых» отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:
«Я не знаю, что сказать».
Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
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