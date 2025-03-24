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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе Реброва нет футбольных людей»
Лига наций
24 марта 2025, 10:04 |
1072
1

Александр ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе Реброва нет футбольных людей»

Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал поражение сборной Украины

24 марта 2025, 10:04 |
1072
1
Александр ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе Реброва нет футбольных людей»
УАФ. Сергей Ребров

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о неудачном выступлении «сине-желтых» и оценил работу Сергея Реброва:

«Ребята пытались, старались, но без атаки и прессинга трудно рассчитывать на положительный результат. Жаль, что в тренерском штабе Сергея Реброва нет футбольных людей, которые могли бы ему что-нибудь подсказать. Эти запоздалые замены с выходом Яремчука и Ярмоленко на последние минуты...

Кто может Реброву навязать мнение, что под такую ​​игру нужно было выпускать Ваната? Возможно, рассчитывали, что Влад где-то уйдет от соперника после лонгбола, воспользуется своей скоростью. Однако мы увидели, что это вообще не сработало.

Сколько сборная Украины играет, столько и говорят о том, что именно вторые матчи даются ей очень тяжело. Этот поединок с бельгийцами только подтверждает эту закономерность», – считает Хацкевич.

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Бельгия - Украина Александр Хацкевич Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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vm1967
Нажаль, там і тренера у першу чергу немає, бо посередній тренер не зможе зробити з посередніх гравців команду
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