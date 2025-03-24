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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я сейчас ху****л всю сборную и Ваната?»
Лига наций
24 марта 2025, 10:01 |
604
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я сейчас ху****л всю сборную и Ваната?»

Бывший нападающий сборной Украины ответил на критику нынешнего нападающего «Динамо»

24 марта 2025, 10:01 |
604
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я сейчас ху****л всю сборную и Ваната?»
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на критику нынешнего форварда «сине-желтых» Владислава Ваната:

«Ребята, вы конечно интересные. Когда Ванат забивает, кричите мне тут: «Ванат гол, Ванат там то, это». Сейчас провалили игру, не получилось ничего, что задумывали, и теперь вы его подъе*****те? Ну ребята, что вы хотите услышать? Вы хотите, чтобы я сейчас ху****л всю сборную или ху****л Ваната? Это так не работает. Вы здесь поставьте какие-то рамки или приоритеты. А то Ванат забил, вы Милевскому говорите: «Ванат, Ванат», а сейчас у Ваната не пошла игра и вы ждете от меня ненависти какой-то к нему или плохого слова?»

Владислав Ванат вышел в основе на матч против Бельгии, но за 69 минут на поле не сумел отличиться ничем интересным.

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Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Владислав Ванат
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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DaVinci
Мілевський адекватніше більшості журналюг і фанатів.
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