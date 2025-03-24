Названы возможные сроки восстановления звезды сборной Украины от травмы
Виталий Миколенко может пропустить минимум 3 недели
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
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На 69-й минуте поединка поле покинул левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок английского «Эвертона» не смог продолжить игру из-за травмы. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк уже высказался относительно повреждения игрока:
«Очень похоже на травму «задней» у Миколенко... Защитник четко просигнализировал врачу, где почувствовал боль и что точно нужна замена, держась за мышцы задней поверхности бедра.
Пока непонятно насколько серьезной может быть травма, но, часто, даже в самых простых случаях, игроки пропускают от 3 недель.
Но тут история уже не про сборную. У «Эвертона» на носу игры против «Ливерпуля» и «Арсенала», а Миколенко основной у Мойеса. Неприятные новости могут быть для фанов «ирисок», но следует ждать результатов обследования».
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