Экс-игрок сборной: «Тренерское поражение? Как всегда. Никто не думал»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился эмоциями после второго матча Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– На этот поединок была идея – удержать свои ворота в неприкосновенности, и под это соответственно выбрана схема. Но в таком случае нужно понимать – выдержим или нет – это только вопрос времени. Еще до перерыва у бельгийцев были реальные голевые моменты, и хорошо, что они не забивали. Однако когда в ворота Лунина влетел первый мяч, сборная Бельгии получила нужный импульс – добавилась энергия, кураж, и это все тогда, когда наша оборона наоборот начала постепенно терять силы.

– Стартовый состав «сине-желтых» был красноречив – все в автобус!

– Да, вышли играть в пять защитников, и надеялись пропустить как можно меньше, а впереди попытаться поймать бельгийцев в контратаке. Учитывая, что в центре вышли такие футболисты, как Калюжный и Ярмолюк, рассчитывать на скоростные прорывы было трудно, ведь для того, чтобы разогнать как надо атаку, необходимо было бы пробежать со всех ног 50-60 метров… Важным, даже критически важным, был вопрос от грубых ошибок.

- Что скажете о голах в ворота сборной Украины?

– Когда в твой домик целенаправленно бьют кувалдой, и ты думаешь, что как-то удастся выдержать, то такого не бывает, потому что трещина обязательно появится. С левого фланга оборону нашей команды методично проламывал Доку, и на 70-й минуте проломил. Все логично. Плюс, на этот раз тренер сборной Бельгии произвел очень удачные и своевременные замены. После этого мы стали ходьбы по тонкой грани…

– Это тренерское поражение?

– Как всегда – в таких поражениях обвиняют в первую очередь тренера. Но не надо забывать, что тренерские идеи на поле воплощают футболисты. Иногда именно игроки вытягивают не очень удачные поединки, спасают результат. Представьте, что этот матч закончился со счетом 0:1. Думаю, что в таком случае большинство говорило бы, мол, так было очень тяжело, защищались героически, но отстояли-таки нужное...

Хуже всего, что я увидел, - сборная Украины не смогла перестроиться при счете 0:2. И даже не замены были главным, а именно способность сменить игру – отодвинуть ее от своих ворот, взять мяч под свой контроль, хотя на какой-то процент больше. Никто не думал, что мы еще третий гол пропустим в основное время. Не исключаю, что план был таков: дотерпеть до экстра-таймов, произвести замены (тот же выход Ярмоленко, Довбика и Яремчука, скорее всего, планировалось на дополнительное время), и отодвинуть соперника от ворот Лунина. Но не так случилось…