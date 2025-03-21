Нидерланды – Испания – 2:2. Все решится в Валенсии. Видеообзор матча

В четверг, 20 марта, проходил первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимал де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Ответный матч состоится 23 марта в Испании.

Лига наций. 1/4 финала

Нидерланды – Испания – 2:2

Голы: Гакпо, 29, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3

ГОЛ! Уильямс забил в ворота Нидерландов, 0:1, 9-я минута

ГОЛ! Гакпо забил в ворота Испании, 1:1, 29-я минута

ГОЛ! Рейндерс забил в ворота Испании, 2:1, 46-я минута

ГОЛ! Мерино забил в ворота Нидерландов, 2:2, 90+3-я минута