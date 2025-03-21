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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
20.03.2025 21:45 – FT 2 : 2
Испания
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Лига наций
21 марта 2025, 01:32 | Обновлено 21 марта 2025, 01:34
414
0

Нидерланды – Испания – 2:2. Все решится в Валенсии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги наций

21 марта 2025, 01:32 | Обновлено 21 марта 2025, 01:34
414
0
Нидерланды – Испания – 2:2. Все решится в Валенсии. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

В четверг, 20 марта, проходил первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимал де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Ответный матч состоится 23 марта в Испании.

Лига наций. 1/4 финала

Нидерланды – Испания – 2:2

Голы: Гакпо, 29, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3

ГОЛ! Уильямс забил в ворота Нидерландов, 0:1, 9-я минута

ГОЛ! Гакпо забил в ворота Испании, 1:1, 29-я минута

ГОЛ! Рейндерс забил в ворота Испании, 2:1, 46-я минута

ГОЛ! Мерино забил в ворота Нидерландов, 2:2, 90+3-я минута

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
82’
Йоррел Хато (Нидерланды) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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