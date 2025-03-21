Нидерланды – Испания – 2:2. Все решится в Валенсии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги наций
В четверг, 20 марта, проходил первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.
Встречу принимал де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Ответный матч состоится 23 марта в Испании.
Лига наций. 1/4 финала
Нидерланды – Испания – 2:2
Голы: Гакпо, 29, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3
ГОЛ! Уильямс забил в ворота Нидерландов, 0:1, 9-я минута
ГОЛ! Гакпо забил в ворота Испании, 1:1, 29-я минута
ГОЛ! Рейндерс забил в ворота Испании, 2:1, 46-я минута
ГОЛ! Мерино забил в ворота Нидерландов, 2:2, 90+3-я минута
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр высказался о Тайсоне Фьюри
Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву