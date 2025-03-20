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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
20.03.2025 21:45 - : -
Испания
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Лига наций
20 марта 2025, 03:51 | Обновлено 20 марта 2025, 03:54
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0

Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/4 финала Лиги наций состоится 20 марта и начнется в 21:45

20 марта 2025, 03:51 | Обновлено 20 марта 2025, 03:54
12
0
Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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20 марта будет много игр Лиги наций, в том числе свою встречу в четвертьфинале проведут Нидерланды и Испания. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Голландцы не впечатлили на групповой стадии Лиги Наций, заняв второе место в квартете. Навязать конкуренцию не удалось, отставание от первой строчки составило 5 очков. Запаса прочности хватило, чтоб опередить Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

В составе голландцев есть много сильных молодых ребят, играющих за серьезные клубы, есть много представителей АПЛ. Явных звезд здесь все-таки нет, а со стабильностью имеются проблемы.

Теоретически, команда способна показывать футбол высокого уровня, но одолеть сильных испанцев будет невероятно сложно, даже в родных стенах. Для голландцев важна психология, если они ловят кураж, тогда их крайне сложно остановить.

Getty Images/Global Images Ukraine

Испания

«Красная фурия» отыграла ожидаемо мощно в групповом раунде, 5 побед и всего одна ничья гарантировали первое место в квартете, вторые датчане отстали на 8 очков. Также удалось опередить Сербию и Швейцарию.

Если кто-то забыл, испанцы действующие чемпионы Европы, с таким титулом они должны играть на победу против любого соперника на своем континенте. Последний раз команда уступала в официальных матчах еще два года назад в квалификации к Евро.

Если посмотреть на котировки букмекеров, именно испанцы главные претенденты на победу в этой Лиге Наций, немного отстают Франция, Португалия и Германия. В составе «красной фурии» есть много сильных и молодых футболистов, смена поколений прошла без проблем. Эти ребята играют очень уверенно, независимо от статуса соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Команды пересекались раньше, главный их матч состоялся в финале чемпионата мира 2010 года, тогда еще обе сборные не брали этот почетный титул. В том матче игра дошла до овертайма, где победный мяч забил Иньеста, сделав испанцев чемпионами, а Роббен, Снейдер, ван Перси остались без трофея.

Прогноз

Это будет битва двух европейских топ-сборных, испанцы справедливо котируются фаворитами, они более стабильны и редко проигрывают.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Нидерландов – 3,04, ничья – 3,41, победа Испании – 2,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Нидерландцы способны выдать сильный матч, но будет ли это против испанцев большой вопрос. Поставлю на успех «красной фурии».

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
20 марта 2025 -
21:45
Испания
Победа Испании 2.39 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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