Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды вдесятером упустили победу над Испанией в матче Лиги наций
Лига наций
20 марта 2025, 23:42 | Обновлено 20 марта 2025, 23:43
476
1

Нидерланды вдесятером упустили победу над Испанией в матче Лиги наций

Удаление в концовке помешало хозяевам поля добыть победу

20 марта 2025, 23:42 | Обновлено 20 марта 2025, 23:43
476
1
Нидерланды вдесятером упустили победу над Испанией в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

В четверг, 20 марта, проходил первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимал де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме хозяева поля выглядели лучше, но пропустили первыми: счет открыл испанский вингер Нико Уильямс. На 29-й минуте счет сравнял Коди Гакпо и при счете 1:1 команды ушли на перерыв.

Вторая половина матча сразу началась с гола: нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс вывел свою команду вперед. Но удаление Йореля Хато на 81-й минуте помешало хозяевам поля добіть победу. У испанцев голом отличился вышедший на замену Мерино. Ничья со счетом 2:2.

Ответный матч пройдет 23 марта в Испании.

Лига наций. 1/4 финала

Нидерланды – Испания – 2:2

Голы: Гакпо, 29, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3

Удаление: Хато, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Хато, ван Дейк, ван Хеке, Гертруда, Рейндерс (Вифер, 90+1), де Йонг (Копмейнерс, 74), Гакпо, Клюйверт (Симонс, 74), Фрипонг, Депай (де Лигт, 85)

Испания: Симон, Кукурелья, Кубарси (Хейсен, 41), Ле Норман, Порро, Руиз (Мерино, 84), Субименди, Педри (Ольмо, 66), Уильмс, Мората (Перес, 66), Ямал (Оярсабаль, 66)

Фото матча:

По теме:
ФОТО. Порадовал Милевского. Эмоции Ваната после гола в ворота Бельгии
Гуцуляк забил свой первый гол в составе сборной Украины
Могли бы и больше. Сборная Дании минимально победила Португалию
сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Испания Коди Гакпо Тиджани Рейндерс Нико Уильямс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Бокс | 20 марта 2025, 08:28 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»

Тони выделил Дигейла

УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
Бокс | 20 марта 2025, 09:38 1
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»

Александр высказался о Тайсоне Фьюри 

Все серьезно? Известны подробности травмы Сыча в матче против Бельгии
Футбол | 20.03.2025, 23:32
Все серьезно? Известны подробности травмы Сыча в матче против Бельгии
Все серьезно? Известны подробности травмы Сыча в матче против Бельгии
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 20.03.2025, 18:34
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Теннис | 20.03.2025, 02:20
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Omega
Урааааааа!!!!! Непрограш Іспанії приніс мені 205 000 гривень
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 2
Мир азарта
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 14
Хоккей
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
20.03.2025, 19:33
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 6
Бокс
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем