Нидерланды вдесятером упустили победу над Испанией в матче Лиги наций

В четверг, 20 марта, проходил первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимал де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

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В первом тайме хозяева поля выглядели лучше, но пропустили первыми: счет открыл испанский вингер Нико Уильямс. На 29-й минуте счет сравнял Коди Гакпо и при счете 1:1 команды ушли на перерыв.

Вторая половина матча сразу началась с гола: нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс вывел свою команду вперед. Но удаление Йореля Хато на 81-й минуте помешало хозяевам поля добіть победу. У испанцев голом отличился вышедший на замену Мерино. Ничья со счетом 2:2.

Ответный матч пройдет 23 марта в Испании.

Лига наций. 1/4 финала

Нидерланды – Испания – 2:2

Голы: Гакпо, 29, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3

Удаление: Хато, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Хато, ван Дейк, ван Хеке, Гертруда, Рейндерс (Вифер, 90+1), де Йонг (Копмейнерс, 74), Гакпо, Клюйверт (Симонс, 74), Фрипонг, Депай (де Лигт, 85)

Испания: Симон, Кукурелья, Кубарси (Хейсен, 41), Ле Норман, Порро, Руиз (Мерино, 84), Субименди, Педри (Ольмо, 66), Уильмс, Мората (Перес, 66), Ямал (Оярсабаль, 66)

Фото матча: