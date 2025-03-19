Нидерланды – Испания. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 20 марта в 21:45 по Киеву
В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Нидерландов и Испании.
Игра пройдет на поле стадиона «Де Кейп», что находится в Роттердаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится 23 марта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Нидерланды – Испания. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
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