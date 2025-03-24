Капитан сборной Украины: «Лучше бы мы пропустили раньше»

Защитник донецкого «Шахтера» и капитан национальной сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Бельгии (0:3, 3:4 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций.

– Какие у вас эмоции после матча как у капитана?

– Я бы сказал опустошение. Не тот результат, который мы хотели, не та игра, которую мы хотели. Все пошло не так, как планировали.

– Когда ребята почувствовали, что что-то идет не по плану?

– Трудно назвать конкретный момент, но... Чего не хватало? Не хочется сейчас после игры искать виновного, но посмотрим на видео, разберем. Плохая игра.

– Было много моментов, но соперник дожимал.

– Мне кажется, что лучше бы мы пропустили раньше и быстрее включились в игру. А когда пропустили так поздно, уже пытались соблюсти результат и пропустили еще. Это футбол, что поделаешь?

– Мы остались в дивизионе B. Это как-то влияет на игроков, или все же хотелось подняться выше? Там все же соперники сложнее.

– Конечно хотелось, никто не хочет выходить на игру и проигрывать. Мы ничего не потеряли. Будем в следующей Лиге наций так же биться, чтобы перейти в дивизион А.

– Вся опасность в этом матче шла с правого фланга. Казалось, что Зинченко нужна была помощь.

– Всем нужна была помощь. Как я сказал, не будем искать крайнего, всем сегодня было очень тяжело. Не та игра, которую мы хотели видеть.