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  4. «Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Лига наций
23 марта 2025, 12:02 |
3069
6

«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной

Журналист Нико Дейксхорн вспомнил о войне

23 марта 2025, 12:02 |
3069
6
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Het Nieuwsblad Нико Дейксхорн заявил, что предпочел бы увидеть, как сборные Бельгии и Украины отказались играть матчи плей-офф Лиги наций из-за войны, которую развязала Россия в центре Европы.

«Я почувствовал, как у меня защемило сердце, когда в четверг «красные дьяволы» на стадионе испанской команды третьего дивизиона подавали вид, что десятки тысяч украинцев не погибли в жестокой, никому не нужной войне.

Это было похоже на то, как ты приходишь в гости к своим друзьям. Она открывает дверь в порванной блузке и с синяком под глазом, а он стоит за ней в коридоре с прядью ее волос в руке. И уже через час ты слышишь, как сам говоришь: «Это блюдо – замечательное! Я хочу этот рецепт».

«Красным дьяволам» и Украине не стоило играть в футбол. Если бы игроки вышли на поле и отказались делать первый удар, это было бы замечательно», – написал Дейксхорн в своей статье.

Ранее другой бельгийский журналист заявил, что украинцы были не так уж и хороши в первом матче.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 6
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myroslavmail
приємні думки ... але це просто якась рожева фантазія
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+1
Avaksi
Це було б погано... Це виглядає як жалість, а не підтримка
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+1
Andromed
ого, неочікувано було прочитати такий прояв емпатії від іноземного журналіста
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+1
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Олексій Коваль
Це було б... дивно, бо вже 11 років йде війна, й саме зараз про це згадувати... 
Тоді питання, а всі ці роки чому грали?
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0
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