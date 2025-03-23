Журналист Het Nieuwsblad Нико Дейксхорн заявил, что предпочел бы увидеть, как сборные Бельгии и Украины отказались играть матчи плей-офф Лиги наций из-за войны, которую развязала Россия в центре Европы.

«Я почувствовал, как у меня защемило сердце, когда в четверг «красные дьяволы» на стадионе испанской команды третьего дивизиона подавали вид, что десятки тысяч украинцев не погибли в жестокой, никому не нужной войне.

Это было похоже на то, как ты приходишь в гости к своим друзьям. Она открывает дверь в порванной блузке и с синяком под глазом, а он стоит за ней в коридоре с прядью ее волос в руке. И уже через час ты слышишь, как сам говоришь: «Это блюдо – замечательное! Я хочу этот рецепт».

«Красным дьяволам» и Украине не стоило играть в футбол. Если бы игроки вышли на поле и отказались делать первый удар, это было бы замечательно», – написал Дейксхорн в своей статье.

Ранее другой бельгийский журналист заявил, что украинцы были не так уж и хороши в первом матче.