«Главный виновник – Ребров». Реакция фанов на поражение от Бельгии
Сборная Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3
В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. Украина выиграла первый матч 3:1 и в Бельгию приехала, рассчитывая на общий успех.
Первый тайм закончился со счетом 0:0. Зато во втором тайме Максим де Кейпер на 70-й минуте и Ромелу Лукаку на 75-й и 86-й минутах забили в ворота сборной Украины и обеспечили сборной Бельгии успех по сумме двух матчей.
Следующий сезон Лиги наций сборная Бельгии проведет в дивизионе А. Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Болельщики сборной Украины эмоционально отреагировали на поражение.
Boodya: В очередной раз автобус и в очередной раз у нас это не работает. Сколько еще раз должны так проиграть, чтобы тренеры наконец-то поняли, что мы не умеем в автобус играть.
zaza1986: Сейчас Витя Леоненко выведет своих котов и разнесет физрука и компанию.
Микола Захарченко: Рассыпались в последние 20 минут. Где-то не хватило травмированных игроков, где-то бойцовских качеств. Грустно все это, но имеем то, что имеем...
10042005mar: Эйфория окончилась. С хорошими исполнителями и никудышным тренерским составом. Как обычно.
Олександр: Это своевременное поражение. Если бы не было ответного матча, то была бы эйфория. А так мы поняли, что первый матч это случайность и что попасть на чм у нас шансов ноль.
Illja: Главный виновник – Ребров, несомненно.
Андрій Шак: Нельзя выиграть в футболе, не играя в футбол.
77scp77: Игра в Мурсии была случайность (второй тайм), игра сегодня – закономерность, и стиль Реброва!
BorisTheBest: Неужели нашим тренерам так тяжело принять тот факт, что мы не та команда, которая может сидеть автобусом весь матч и не пропустить? Наша оборона при такой тактике всегда дает трещину в период с 60 по 80 минуту, и это следует понимать. Без атаки мы никогда не будем побеждать.
Kaza Lala: Ничего нового. Первый матч выигрываем, потому что была недооценка нас. Второй ставим автобус, но защищаться не умеем при мощном прессинге. Получаем то, что заслуживаем, на ошибках не учимся. Ребров подтверждает тезис о физруке. Такой же, как предыдущие поколения тренеров.
Defeat in the second match against Belgium— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 23, 2025
The Ukrainian national team remains in League B. pic.twitter.com/peFyod2KCS
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Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
треба знімати Реброва і пора
призначити Кучера, або Шевчука.
або їх обох:
один відповідатиме за домашні матчі,
інший за матчі на полі суперника.
У сборной нет целостной игры, не виден почерк тренера. Все эпизодические успехи это либо везение, либо слабость соперников.
В частности вызвавшая эйфорию у кузьмичей победа над Бельгией в первом матче не более чем результат недооценки соперника. Бельгия очень проблемная сейчас средненькая европейская сборная, плюс они играли пешком, слишком пренебрежительно отнеслись к сопернику. Во втором матче они включили скорость и этого оказалось достаточно, чтобы запереть Украину в своей штрафной и не давать мяч.
Имея в составе Циганкова, Судакова, Ярмолюка не сподобиться на элементарную контригру - это вина тренера. Игроки достаточно квалифицированные и должны играть явно лучше.