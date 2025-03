«Главный виновник – Ребров». Реакция фанов на поражение от Бельгии

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. Украина выиграла первый матч 3:1 и в Бельгию приехала, рассчитывая на общий успех.

Первый тайм закончился со счетом 0:0. Зато во втором тайме Максим де Кейпер на 70-й минуте и Ромелу Лукаку на 75-й и 86-й минутах забили в ворота сборной Украины и обеспечили сборной Бельгии успех по сумме двух матчей.

Следующий сезон Лиги наций сборная Бельгии проведет в дивизионе А. Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Болельщики сборной Украины эмоционально отреагировали на поражение.

Boodya: В очередной раз автобус и в очередной раз у нас это не работает. Сколько еще раз должны так проиграть, чтобы тренеры наконец-то поняли, что мы не умеем в автобус играть.

zaza1986: Сейчас Витя Леоненко выведет своих котов и разнесет физрука и компанию.

Микола Захарченко: Рассыпались в последние 20 минут. Где-то не хватило травмированных игроков, где-то бойцовских качеств. Грустно все это, но имеем то, что имеем...

10042005mar: Эйфория окончилась. С хорошими исполнителями и никудышным тренерским составом. Как обычно.

Олександр: Это своевременное поражение. Если бы не было ответного матча, то была бы эйфория. А так мы поняли, что первый матч это случайность и что попасть на чм у нас шансов ноль.

Illja: Главный виновник – Ребров, несомненно.

Андрій Шак: Нельзя выиграть в футболе, не играя в футбол.

77scp77: Игра в Мурсии была случайность (второй тайм), игра сегодня – закономерность, и стиль Реброва!

BorisTheBest: Неужели нашим тренерам так тяжело принять тот факт, что мы не та команда, которая может сидеть автобусом весь матч и не пропустить? Наша оборона при такой тактике всегда дает трещину в период с 60 по 80 минуту, и это следует понимать. Без атаки мы никогда не будем побеждать.

Kaza Lala: Ничего нового. Первый матч выигрываем, потому что была недооценка нас. Второй ставим автобус, но защищаться не умеем при мощном прессинге. Получаем то, что заслуживаем, на ошибках не учимся. Ребров подтверждает тезис о физруке. Такой же, как предыдущие поколения тренеров.

The Ukrainian national team remains in League B. pic.twitter.com/peFyod2KCS