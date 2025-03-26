ФОТО. Ещё один украинский футболист разводится. Неожиданно

Защитник «Вереса» Семен Вовченко разводится с женой.

Катерина потрясла новостью в Instagram, опубликовав сторис с разбитым сердцем на фоне свадебного фото.

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Пара познакомилась еще в школе и начала жить вместе в 2020 году после перехода Семена в «Ниву».

В Тернополе они узнали о беременности, а их дочь София родилась в Запорожье. Когда девочке было три месяца, семья переехала в Ровно.

Еще пять месяцев назад клуб снимал их счастливое семейное видео, поэтому известие о разрыве стало неожиданностью.