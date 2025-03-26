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26 марта 2025, 23:14 |
1751
2

ФОТО. Ещё один украинский футболист разводится. Неожиданно

Семен Вовченко разводится со своей женой...

26 марта 2025, 23:14 |
1751
2
ФОТО. Ещё один украинский футболист разводится. Неожиданно
Instagram. Семен Вовченко и Катерина Ермак

Защитник «Вереса» Семен Вовченко разводится с женой.

Катерина потрясла новостью в Instagram, опубликовав сторис с разбитым сердцем на фоне свадебного фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара познакомилась еще в школе и начала жить вместе в 2020 году после перехода Семена в «Ниву».

В Тернополе они узнали о беременности, а их дочь София родилась в Запорожье. Когда девочке было три месяца, семья переехала в Ровно.

Еще пять месяцев назад клуб снимал их счастливое семейное видео, поэтому известие о разрыве стало неожиданностью.

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фото развод lifestyle Семен Вовченко Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Bond
хто це?! І це потрібно було жирним заголовок робити?!
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+6
ivankondrat96
В таких випадках більш за все шкода дитину. Головне, щоб дівчинка не стала заручницею розбірок між батьками
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0
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