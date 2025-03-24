«Я немного пошутил». Тренер Бельгии высказался о победе над Украиной

Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Я получил ту реакцию, которую хотел увидеть после первого матча. Мы показали, что можем быть великой командой. Это была команда, которую я хочу видеть.

Лукаку – идеальный нападающий и важный игрок для коллектива. Я немного пошутил с ним после финального свистка, потому что тот удар головой должен был быть его первым голом. Но он забил два великолепных гола, особенно первый.

Мы заложили фундамент. Сейчас мы сосредоточены на квалификации на чемпионат мира 2026 года. Ближе к июню я хочу познакомиться с игроками получше, но я уже насладился этой неделей».